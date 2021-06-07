Küresel altın fiyatlarında Yellen etkisi

Altın, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden düşük gelmesi ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın yorumlarından sonra haftaya düşüşle başladı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL ’deki yükselişle geçen haftaki seviyelerini koruyor.

ABD ekonomisinde tarım dışı istihdam artışı mayıs ayında 559 bin oldu. Bloomberg HT'nin haberine göre ekonomistlerin beklentisi, ülkede tarım dışı istihdam artışının geçen ay 675 bin olması yönündeydi. Altın fiyatları ise veri sonrasında yüzde 1’den fazla yükseldikten sonra hafif gerilemişti.

Yatırımcılar ise Yellen’ın teşvik paketi ve faizler ile ilgili yorumlarına odaklandı. Joe Biden’ın 4 trilyon dolarlık harcama paketinde ısrarcı olması gerektiğini belirten Yellen, biraz yüksek faiz oranlarının da iyi olabileceğini söyledi.

Art arda dört haftayı kazançla kapatan ons altın, geçen ayı da yüzde 7’den fazla yükselişle geçtikten sonra geçen hafta ilk defa haftayı kayıpla kapattı. Yeni haftaya yüzde 0.3 düşüşle başlayan ons altın, 1.886 dolar civarında işlem görüyor.

Geçen hafta 520-529 TL’lik dar bir fiyat aralığında işlem gören gram altın, haftayı neredeyse yatay bir performansla tamamlamıştı. Gram altın, küresel altın fiyatlarının geçen hafta yüzde 0.6 düşmesine rağmen dolar/TL’nin yüzde 1.23 yükselmesiyle düşüşü sınırlamıştı. Gram altın yeni haftaya 526 TL civarında başladı.