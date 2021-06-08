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    Şişecam'dan Macaristan'a 255 milyon euro'luk yatırım kararı

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    Sputnik Türkiye
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    Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırımla cam ambalaj fabrikası kurma kararı aldı. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Kırman, tesisin tam kapasiteye 2025 yılında ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, "Üretim tesisimiz hem Macaristan’ın hem de Avrupa cam ambalaj talebine cevap verecek" dedi.

    Şişecam, 255 Milyon euro tutarında Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasına karar verdi.

    Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, iki fırınlı ve yıllık 330 bin ton net üretim kapasiteli 255 milyon euro tutarında Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasına karar verildiği bildirildi. Yatırımın gerçekleştirilmesi amacıyla Macaristan'da yüzde 100 hissedarlık ile şirket kurulması kararı alındığı da belirtildi.

    'Avrupa'nın talebine cevap verecek'

    Dünya'nın haberine göre Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Macaristan’daki yatırım kararına ilişkin, şunları söyledi:

    "Küresel cam ambalaj pazarının dörtte birini oluşturan 20 milyon tonluk hacme sahip Avrupa pazarı, sektörün hızlı gelişimi ve şirketimizin mevcut üretim ayak izinin bütünsel bir şekilde geliştirilmesi adına önemli fırsatlar barındırıyor. Avrupa’daki fırsatları da değerlendirmek için yola çıktığımızda Macaristan’da yeni bir yatırım kararı aldık."

    Avrupa’daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımlarının ilk fırınının 2023 yılında operasyona başlamasını ve 2025 yılı itibarıyla tesisin tam kapasiteye ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden Kırman, "Tamamlandığında 330 bin tonluk net üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisimiz hem Macaristan’ın hem de geniş bir coğrafyada Avrupa cam ambalaj talebine cevap verecek. Böylece cam ambalaj pazarında Avrupa’daki ayak izimizi genişleteceğiz" dedi.

    'Üretim kapasitemizi 2.5 milyon tona ulaştıracağız'

    Kırman, Şişecam’ın üretim kapasitesi açısından düzcam alanında yeni yatırımlarla Türkiye için değer yaratmayı sürdüreceğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

    "Satış ciromuzun yüzde 30’unun, faaliyet karımızın yüzde 35’ini oluşturan mimari camlar faaliyet alanı, bugüne kadar devreye aldığımız yeni kapasiteler, yoğun Ar-Ge faaliyetlerimiz ve pazara sunduğumuz yeni katma değerli ürünler ile faaliyetlerimizi güçlendirdiğimiz, pazarı tüm ekosistemi ile geliştirdiğimiz ana faaliyet alanlarımızdan biri olmuştur. Varolan hatlarımızda gerçekleştireceğimiz iyileştirme çalışmaları ve yeni yatırımlar ile 2024 yılı sonunda düzcam üretim kapasitemizi 2,5 milyon ton düzeylerine çıkarmayı hedefliyoruz."

    'Otocam üretimi için yeni bir yatırım yapacağız'

    Şişecam için bir diğer stratejik yatırım kararının da otocam alanında olduğunu dile getiren Kırman, "Bugüne kadar otomotiv camı faaliyetlerimizin hamcamına karşılamaya yönelik olarak düzcam hatlarımızdan destek alıyorduk. Ancak artık, otocam üretiminde ulaştığımız büyüklük, tek bir float hattını otomotiv hamcamına yönlendirecek seviyelere ulaştı. Bu nedenle ülkemizde yeni bir otomotiv camları float hattı kurmayı ve mevcut durumda otomotiv hamcamı üreten tüm float tesislerimizi mimari camlara yönlendirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Ahmet Kırman, KAP, Fabrika, ambalaj, Macaristan, Şişecam
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