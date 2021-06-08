Çin'in döviz rezervleri 5 yılın zirvesinde

Çin'in döviz rezervleri, yuan'a artan talep ve zayıflayan dolar ile birlikte 5 yılın zirvesine ulaştı

Bloomberg HT'nin haberine göre, Çin’in Döviz rezervleri, doların zayıflaması ve yuan'a artan talep ile birlikte Mayıs ayında 3.22 trilyon dolara yükselerek Ocak 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin’in dünyanın en büyük döviz rezervi stokuna sahip olması ülkenin olası spekülatif kur saldırılarına karşı en büyük savunma mekanizması olarak görülüyor ama bu büyüklükteki rezervler küresel finansal sisteme de tehdit oluşturuyor.

Yuan geçen ayı dolar karşısında 2018’den bu yana en yüksek seviyede kapatırken dolar Fed’in varlık alımını azaltabileceğine dair beklentilerle zayıfladı.

Yuan 3 yılın zirvesinde

Çin'den gelen haber akışıyla birlikte yuan son iki aydır dolar karşısında değer kazanırken Çin Merkez Bankası'nın Mayıs ayında açıkladığı kur hareketlerini tolere etme kararı ülkenin para biriminin dolar karşısında 3 yılın zirvesine çıkmasına neden olmuştu.

Çin Merkez Bankası’nın günlük offshore kur düzeltmelerindeki kısıtlamaları uygulamayacağına dair işaretler vermesiyle kurdaki yükseliş kararı takiben hızlanmıştı. Bu da analist ve kur yatırımcılarının kurun güçleneceği beklentisiyle daha fazla yatırım yapmasına neden olmuştu.

Çin'in toleransı kısa sürdü

Çin Merkez Bankası, aynı dönemde günlük referans offshore kur oranı konusunda daha tarafsız davranacağını ve piyasadaki yukarı yönlü hareketleri sınırlamaktan ziyade sadece izleyeceğini söylemişti fakat takip eden haftadan itibaren merkez bankasının yaptığı düzeltmeler ile kur piyasasında yuanın yükselişini sınırlamış oldu.

Çin Merkez Bankası sonrasında finansal kuruluşlar için gereken yabancı para zorunlu karşılık oranını 14 yıl sonra ilk defa değiştirerek yüzde 5’ten yüzde 7’ye çıkarmıştı. 15 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni oranlar ile birlikte PBOC yuanın değerlenmesinin önüne geçmek istediğini açıkça göstermişti.

Yuanın en fazla işlem gerçekleştirdiği para birimlerine karşı performansını gösteren Bloomberg Yuan Endeksi geçen hafta 5 yılın zirvesine tırmanmıştı.