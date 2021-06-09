'Rusya'nın SWIFT sisteminden dışlanma riski bulunmuyor'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Rusya Ulusal SWIFT Derneği İcra Direktörü Roman Çernov, Moskova'nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması riskinin bulunmadığını belirtti.

Çernov, "Rusya’yı SWIFT'den çıkarma gibi bir durum yok. Çünkü bunun kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova ise, Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılması riskinin bulunmadığını, ancak SWIFT bağlantısının kesilmesi durumunda, Rus bankaları korumak amacıyla kendi Finansal Mesajlaşma Sistemi'ni (SPFS) oluşturduklarını kaydetti.

Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda daha önce açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, SWIFT sisteminin uluslararası özel bir kuruluş olduğunu, AB'nin bu konuda herhangi bir yetkisinin olmadığını söylemişti.

SWIFT, bilgi aktarımı ve ödeme yapmak için kurulan uluslararası bir bankalararası sistemdir. Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinden 11 binden fazla büyük kuruluş, para transferlerini bu sisteme bağlı olarak gerçekleştiriyor.

Rusya, SWIFT bağlantısının kesilmesi durumunda Rus bankaları olası sorunlardan korumak amacıyla 2014 yılının aralık ayında kendi finansal mesajlaşma sistemini kurmuştu.