'Rusya-Türkiye ticaret cirosu, ocak-nisan aylarında yüzde 22.5 büyüyerek 9.1 milyar dolara ulaştı'

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret cirosunun ocak-nisan aylarında yıllık bazda yüzde 22.5 büyüyerek 9 milyar 127 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

FTS’in verilerine göre Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret cirosu, ocak-nisan aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 büyüyerek 9 milyar 127 milyon dolara ulaştı.

Açıklamaya göre Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat yüzde 21.1 artışla 7 milyar 189 milyon dolar, Türkiye’den Rusya’ya yapılan ithalat ise yüzde 27.8 artışla 1 milyar 938 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye’nin Rusya’nın toplam ticaret cirosundaki payı ise son bir yılda yüzde 4’ten yüzde 4.2’e yükseldi.