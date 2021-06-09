El Salvador'da yeni dönem: Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

Henüz birkaç gün önce konuyu gündeme getiren ve gerçekleşmesi halinde ülkenin en önemli para merkezlerinden biri olacağını söyleyen Devlet Başkanı Nayib Bukele dediğini yaptı.

Bukele, Twitter hesabında, Kongre'nin, Bitcoin tasarısını 62 'evet' oyuyla kabul ettiğini duyurdu.

​Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin’den Orta Amerika’ya göç eden Bukele'nin teşvikiyle atılan bu adımla birlikte ülkenin mevcut ulusal para birimi olan doların yanı sıra Bitcoin de resmen kullanılabilecek.

Bukele, 2 gün önce yine Twitter hesabından verdiği mesajda, şu an piyasadaki Bitcoin değerinin 680 milyar dolar olduğunu, bu paranın yalnızca yüzde 1'inin ülkeye yatırım olarak gelmesi halinde Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 25 artacağını vurgulamıştı.

Bitcoin, hafta başından bu yana yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 33 bin dolar civarına kadar gerilerken Ethereum yüzde 8’den fazla düşüşle 2 bin 400 dolar civarında bulunuyor.