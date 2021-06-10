Çocuk işçilerin sayısı 20 yıldır ilk kez artışa geçti

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporuna göre çocuk işçilerin sayısı, 20 yılda ilk kez artış göstererek 8.4 milyonluk artışla 160 milyona yükseldi. Şu anda dünyadaki çocuk işçi sayısının yarısından fazlasını oluşturan 5-11 yaş arasındaki çocuk işçilerin sayısında da önemli artış olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca salgın sonucunda 2022 yılının sonuna kadar dünya genelinde 9 milyon çocuğun daha çocuk işçiliğine sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.

ILO ve UNICEF’in ortak yayınladığı ‘Çocuk İşçiliği: 2020 Küresel Tahminler, Eğilimler ve Önümüzdeki Yol’ başlıklı bu rapora göre, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kaydedilen ilerleme 20 yıldır ilk kez durdu ve 2000-2016 yılları arasında çocuk işçilerin sayısındaki 94 milyonluk azalmayla sağlanan düşüş eğilimi tersine döndü. 'Çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verebilecek işler' olarak tanımlanan tehlikeli işlerde çalışan 5 ila 17 yaşlarındaki çocukların sayısı da 2016 yılından bu yana 6.5 milyon artarak 79 milyona yükseldi.

#UPDATE The world has marked the first rise in child labour in two decades and the coronavirus crisis threatens to push millions more youngsters towards the same fate, the United Nations warnshttps://t.co/L7JmHuN5JQ pic.twitter.com/BfaxP2bQmD — AFP News Agency (@AFP) June 10, 2021

​ILO Türkiye Direktörü: Acil ve hızlı önlemler şart

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, “2000 yılından bu yana açıkladığımız her raporda, bir öncekine göre çocuk işçi sayısı azalıyordu. İlk defa 8 milyondan daha fazla çocuğun çocuk işçiliğine katıldığını gördük. Üstelik bu rakamlar 2020 yılı başı itibariyle olan durumu gösteriyor” diye konuştu.

Dikkat çekici bir diğer durumun da çocuk işçi sayısındaki artışın en fazla 5-11 yaş arasındaki çocuklarda olması olduğunu söyleyen Özcan şöyle devam etti: “Bu da çocuk çalıştırma yaşının giderek aşağıya düştüğünü gösteriyor. Şu anda dünyadaki çocuk işçilerin yarıdan fazlası 5 ila 11 yaşları arasındaki çocuklar. Üstelik zorunlu eğitim çağındaki bu çocukların 4’te 1’inden fazlası okula hiç gitmiyor. Acil ve hızlı önlemler şart.”