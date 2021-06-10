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    ABD merkezli Brezilya et işleme şirketi JBS'nin Minnesota eyaletindeki Worthington domuz eti tesisi

    ABD'de petrol ve et sanayine siber saldırı: Et tedarik devi, 11 milyon dolarlık Bitcoin ile fidye ödemek zorunda kaldı

    © REUTERS / Bing Guan
    Ekonomi
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    ABD'deki en büyük et tedarikçilerinden JBS, bilgisayar sistemlerini fidye yazılımıyla esir alan siber saldırganlara 11 milyon dolara tekabül eden Bitcoin ile ödeme yaptığını açıkladı.

    ABD merkezli Brezilya et işleme devi JBS'nin CEO'su Andre Nogueira, The Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, fidye ödenene dek bilgisayar sistemlerini etkisiz hale getiren yazılımla saldırıya uğradıklarını, siber saldırganlara 11 milyon dolara tekabül eden Bitcoin ile ödeme yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

    "Suçlulara ödeme yapmak çok acı vericiydi, ancak müşterilerimiz için doğru olan şeyi yaptık" diyen CEO Nogueira, et işleme tesislerinin çoğu çalışmaya başladıktan sonra ödemeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

    JBS'ye fidye yazılımı saldırısı, ABD'deki toptancı müşterilere et sevkiyatlarını birkaç gün geciktirdiğinden, geçici et sıkıntısına ve fiyatlarda artışa neden oldu.

    Dolayısıyla Nogueira, sekiz haneli fidye ödemesinin, 'JBS'yi daha fazla sekteye uğramaktan korumak ve çiftçiler, restoranlar, marketler üzerindeki potansiyel etkiyi sınırlamak için yapıldığını' dile getirdi.

    ABD'deki en büyük ikinci sığır, tavuk ve domuz eti tedarikçisi olan ve tüm et tedarikinin yaklaşık beşte birini işleyen JBS'nin siber güvenlik uzmanları tutarak hackerların bilgisayar sistemlerine nasıl girdiğini çözmeye çalıştığı da belirtildi. Nogueira, 'saldırıda hiçbir müşteri, çalışan ve üreticinin verilerinin ele geçirilmediğinden emin olduklarını' söyledi.

    ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı, fidye yazılımı çetesi REvil ile bağlantılandırdı.

    ABD'de 20 Ocak'ta Başkan Joe Biden'ın koltuğu oturmasından beri petrol ve et sanayinin fidye yazılımı saldırılarına maruz kalması dikkat çekiyor. Her iki sektör, Biden'ın Demokrat Partisi tarafından iklim krizinin müsebbipleri olmakla suçlanıyor.

    Mayısta fidye yazılımı saldırısı yüzünden ABD'nin güneydoğusuna enerji sağlayan Colonial Boru Hattı kapanmıştı. Yüzlerce benzin istasyonunun akaryakıtsız kalması üzerine Colonial, 4.4 milyon dolara tekabül eden Bitcoin ile fidye ödemesi yapmıştı.

    Adalet Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, FBI operasyonu sayesinde Colonial'ın ödediği fidyenin 2.3 milyon dolarına denk Bitcoin'in Kaliforniya eyaletindeki bir kripto para cüzdanından kurtarıldığı duyuruldu. Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, bu kez bir miktar parayı geri alabilmelerinin şirketlerin fidye ödemeye devam etmesi anlamına gelmediği, öderlerse de parayı geri almak için FBI ile işbirliği yapmaları gerektiği uyarısını yaptı.

    Biden yönetimi de şirket yöneticileri ve iş dünyası liderlerinden fidye yazılımı saldırılarına karşı korunmak için güvenlik tedbirlerini arttırmalarını istedi.

     

     

     

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