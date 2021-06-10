Döviz hesapları 576 milyon dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 4 Haziran haftasında ilişkin para banka istatistiklerini açıkladı.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre; bir önceki hafta 228 milyar 39.3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Haziran ile sona eren haftada 227 milyar 463 milyon dolara geldi.

Döviz kurları geçen hafta rekor tazelerken dolar/TL 8.88'e, euro/TL de 10.76'ya tırmanmıştı.