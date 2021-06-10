İstanbul'da Halk Bakkal dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen bakkallar için Halk Bakkal projesini hayata geçiriyor.

Zincir marketlere karşı bakkalların elini güçlendirmek için hayata geçirilecek proje ile İBB Sosyal Kart sahipleri, artık bakkallardan da alışveriş yapabilecek.

Projeyle, salgınla birlikte artan online alışverişten dolayı gelirleri yüzde 80'in üzerinde azalan bakkallara destek olmak ve 'eski bir kültürün yaşatılmasına katkı sunmak' isteniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Bakkal projesinin detaylarını, yarın (11 Haziran 2021) Yenikapı'daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kamuoyu ile paylaşacak. İmamoğlu’na, Halk Bakkal Projesi’ne katılan yaklaşık 100 bakkal esnafı eşlik edecek.

1200 bakkal başvurdu

Projeye, Halk Bakkal web sitesi (halkbakkal.ibb.istanbul) üzerinden başvuruların açıldığı 18 Mayıs’tan itibaren bin 200’ün üzerinde bakkal başvurdu.