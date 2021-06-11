Ermenistan AB’den alacağı 3 milyon euro karşılığında ‘konyak’ adını değiştirmeyi kabul etti

Ermenistan hükümeti, bugünkü oturumunda alkollü içeceklerinde ‘konyak’ etiketinin değiştirilmesi için Avrupa Birliği’nden (AB) 3 milyon euroluk mali destek öngören anlaşmayı onayladı.

Ermenistan hükümeti, bugünkü oturumunda alkollü içeceklerinde ‘konyak’ etiketinin değiştirilmesi için Avrupa Birliği’nden 3 milyon euroluk mali destek öngören anlaşmayı onayladı.

Sputnik Ermenistan’ın aktardığı üzere, anlaşmada Erivan’ın iç pazarda 14 yıl, dış pazarda ise 25 yıl boyunca alkollü içeceklerinde ‘konyak’ adını kullanmayacağı öngörülüyor.

‘Konyak’ tanımından vazgeçilmesi, Mart 2021'de yürürlüğe giren 2017 tarihli AB ile Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması’nda öngörülüyor. Aynı anlaşmada ‘şampanya’ adından vazgeçilmesine ilişkin madde de yer alıyor.

Konyak, Fransa'nın Nouvelle-Aquitaine bölgesinde beyaz şarabın damıtılmasıyla elde edilen, ispirto derecesi yüksek bir brendi türüdür. BDT ülkelerinde ise her türlü brendi, konyak diye adlandırılıyor.

Brüksel’in ayırdığı 3 milyon euro ise Ermeni üreticilerin ‘konyak’ kelimesi yerine alkollü içkiye yeni isim koymasına, yeni markanın yaygınlaşmasına ve rekabet gücünün korunmasına destek için kullanılacak.

Sputnik Ermenistan’a konuşan Ermenistan Ulusal Şarap Merkezi Başkanı Avag Arutyunyan, içkinin ‘Ermeni konyağı’ adı altında sadece eski Sovyet ülkelerine ihraç edildiğini, Avrupa ülkelerine ise brendi olarak gönderildiğini ifade etmişti.