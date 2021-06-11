New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 34.466,24 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 4.239,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazanarak 14.020,33 puana yükseldi.

Analistler, mali ve para politikalarında artan enflasyona rağmen destekleyici duruşun piyasalarda pozitif etki yaratmaya devam ettiğini bildirdi.

Gündemin odağında ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa turunda gerçekleştireceği görüşmelerin olduğuna işaret eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında enflasyonda yaşanan artışa tepki vermesinin beklenmediğini belirtti.