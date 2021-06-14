Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yerli jeneratörle 36 milyon dolar tasarruf sağlandı

Her yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayan Keban Hidroelektrik Santrali’nde (Keban HES) üçüncü yerli jeneratör devreye girdi. Keban’da bugüne kadar devreye alınan yerli jeneratörlerle 36 milyon dolar tasarruf sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından 3 yıldır sürdürülen projeyle Keban HES’teki 8 jeneratörden 3’ü yerlileşti. Her biri 12 milyon dolara ithal edilen jeneratörler yerli imkânlar ve Türk mühendisler tarafından 250 bin dolara üretildi. Böylece Türkiye üretilen üç yerli jeneratörle 36 milyon dolar tasarruf etmiş oldu.

Yüksek teknolojiye sahip yerli jeneratörlerle verimlilikte ünite başı yaklaşık yüzde 10’lara varan artış yaşanırken, yerli teknolojiyle devreye alınan üçüncü jeneratörün kapasitesi ise 150 megawatt’tan 175 megawatt’a yükseldi.

47 yıldır üretiyor

Milliyet'ten Mithat Yudrakul'un haberine göre , EÜAŞ tarafından işletilen santrallerdeki yerlileştirme tamamlandığında toplam 180 megavat kapasite artışı hedefleniyor. Diğer hidroelektrik santrallerindeki jeneratörlerin de tıpkı Keban’daki gibi yerli üretim olması için de çalışmalar sürüyor.

İlk olarak 1974’te elektrik üretimine başlayan Keban’da 1983’te jeneratör sayısı 8’e yükseldi. Yıllık 6 bin 600 gigawatt saat üretim yapabilen Keban’da 2020’de 5 bin 514 gigawatt saat elektrik elde edildi. Bölgenin kalkınmasında lokomotiflik eden Keban HES’ten yaklaşık 1 milyon 800 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Türkiye’nin en büyük üçüncü hidroelektrik santrali olma özelliğine sahip Keban’da 290 kişi istihdam ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Keban’da ikinci jeneratörün devreye alındığı sırada yaptığı açıklamada, ilk jeneratörden elde edilen bilgi ve tecrübeyle ikinci yerli jeneratörün 4 ayda tamamlandığını açıklamış, Keban HES’te dördüncü jeneratörün üretimine başlandığını bildirmişti.