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    Konut satışları mayıs ayında yüzde 16.2 arttı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106141044727004-konut-satislari-mayis-ayinda-yuzde-162-artti/

    Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 artarak 59 bin 166 oldu. Kredili konut satışları ise aynı dönemde yüzde 43 düşüş kaydetti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ait konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 artarak 59 bin 166 oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19.2 ile en yüksek paya sahip oldu.

    Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9.6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5.6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

    Kredili konut satışı yüzde 43 azaldı

    Türkiye genelinde mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.9 azalış göstererek 10 bin 560 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17.8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20.9 pay ile ilk sırada yer aldı. Hakkari ve Şırnak illerinde ipotekli konut satışı gerçekleşmezken Ardahan'da 1 ipotekli konut satışı gerçekleşti.

    18 bin konut ilk kez satıldı

    Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 artarak 18 bin 204 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 153 konut satışı ve yüzde 17.3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 156 konut satışı ile Ankara ve 858 konut satışı ile İzmir izledi.

    Satışlar beş ayda yüzde 3.8 azaldı

    Ocak-mayıs döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 azalışla 418 bin 79 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 54.3 azalışla 75 bin 290, diğer satış türleri ise yüzde 27,0 artışla 342 bin 789 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8.2 azalışla 127 bin 786, ikinci el konut satışları yüzde 1.8 azalışla 290 bin 293 olarak gerçekleşti.

    Yabancıya konut satışı yüzde 106.5 arttı

    Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106.5 artarak bin 776 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi.

    Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 15 bin 740 oldu.

    Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

    Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

    Etiketler:
    Satış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut, Türkiye
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