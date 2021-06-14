Gram altın 500 liranın altına çekildi

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, son bir ayın en düşük seviyelerini gördü. Gram altında da fiyatlar bugün 500 TL'nin altına çekildi.

Küresel piyasalarda bu haftanın gündemi Fed'in çarşamba akşamı açıklayacağı faiz kararı.

Dünya gazetesinden Hüseyin Koyuncuoğlu'nun haberine göre karar açıklanana kadar Fed'in varlık alımlarını azaltma olasılığı piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam edecek. Oluşan bu tablonun yansımaları olarak spot altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 1'in üzerinde gerileyerek 1.855 doların da altına geldi. Böylece spot altında 19 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeler test edilmiş oldu.

Gram altın fiyatları da dolar/TL kurundaki düşüşten de destek alarak geriliyor. Haziran ayı başında 530 liraya kadar çıkan gram altın bugün 500 liranın altına çekildi. Çeyrek altın 810 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.228 liradan satılıyor.