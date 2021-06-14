ABD'nin Rus devlet borcuna yönelik yaptırımları resmen yürürlükte

15 Nisan'da duyurulan yaptırım paketine göre 14 Haziran 2021 tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD'li finans kuruluşları tarafından alınmasına yasak getirildi.

ABD'li finans kuruluşlarının Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı'na ruble veya ruble dışı kredi vermeleri de yasaklandı.

Bu yaptırımlar, Ağustos 2019'da yürürlüğe giren ve Rus devlet borcunu kapsayan işlemlere önemli yasaklar getiren kısıtlamaların genişletilmesini ifade ediyor.

15 Nisan'da ABD yönetimi, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Moskova'ya yeni yaptırımlar açıklamıştı. Buna göre 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar yaptırım listesine eklenmiş, Rusya'nın devlet borcuna yönelik kısıtlamalar getirilmişti.

Bu, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından uygulanan bu kadar geniş kapsamlı ilk yaptırımlar olmuştu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, şubat sonunda yaptığı açıklamada 'geçen yılki Solar Winds saldırısı nedeniyle Rusya'ya verilecek yanıtın görülmüş ve görülmemiş araçların karışımından oluşacağını' belirtmişti.