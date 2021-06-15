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    15 Temmuz'un ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 70.3 milyar liraya ulaştı

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    TMSF Başkanı Gülal, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğünün 42.3 milyar liradan 70.3 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

    Giresun'un Alucra ilçesinde TMSF tarafından yaptırılacak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve taziye evinin temel atma törenine katılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bir kısım varlıkların TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildiğini anımsattı.

    Bu kapsamda an itibarıyla TMSF'nin yönetiminde 784 şirket olduğunu aktaran Gülal, "44 bin 415 çalışanımız var, bu yapının aktif büyüklüğü 70.3 milyar lira seviyesine ulaştı, öz kaynak büyüklüğümüz de hemen hemen 30 milyar lira seviyesine ulaşmış vaziyette. Biz devraldığımızda bu yapının aktif büyüklüğü 42.3 milyar lira seviyesindeydi" dedi.

    TMSF kayyumu döneminde aktif olarak bu şirketlerin yüzde 65 büyüdüğünü ifade eden Gülal, "Baştan itibaren biz bu şirketlere milletimizin bir emaneti olarak baktık. Dedik ki 'Bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacak, bu şirketler katma değer yaratmaya, istihdam yaratmaya devam edecekler.' Bu politikayla bu şirketleri bugüne kadar getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

    Söz konusu şirketleri devraldıklarında 40 bine yakın çalışan bulunduğunu kaydeden Gülal, bugün itibarıyla 44 bin 415 çalışan olduğunu, bu süreç içerisinde yaklaşık 4 bin kişinin üzerinde ilave istihdam sağladıklarını belirtti.

     

    Etiketler:
    Darbe girişimi, FETÖ, Muhiddin Gülal, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
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