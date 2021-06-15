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    İnternetten kartlı ödeme rekor seviyeye ulaştı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106151044740798-internetten-kartli-odeme-rekor-seviyeye-ulasti/

    İnternetten kartlı ödeme tutarı bu yılın Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 35 milyar TL'ye yaklaştı. Mayıs 2020'de yüzde 25.2 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 29'un üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

    Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

    Verilere göre, Mayıs ayı sonunda Türkiye'de 79 milyon adet kredi kartı, 141.5 milyon adet banka kartı ve 48.8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

    Mayıs 2020 ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 43'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 269.3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

    Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 115 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, Mayıs 2020'de salgının yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu.

    Mayısta ödemelerin 94.3 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 19.1 milyar TL'sinde banka kartları, 1.6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme yüzde 49, banka kartı ile ödemelerde yüzde 52 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 330 olarak gerçekleşti.

    İnternetten kartlı ödeme tutarı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 35 milyar TL'ye yaklaştı. Mayıs 2020'de yüzde 25.2 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 29'un üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

    Her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kartla

    Son yıllarda önemi hızla artan ve ticari hayatta çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor.

    İş yeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi mayıs itibarıyla 7.1 milyona ulaştı. Geçen ay ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 27.9 milyar TL oldu.

    Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı geçen yıla göre artarak yüzde 30'a ulaştı ve her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL'si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.

    Ön ödemeli kartların kullanımı yaygınlaşıyor

    Bir vadesiz hesaba bağlı olmasına gerek olmadan kullanıcının karta yüklediği miktar kadar ödeme yapmasına imkan sağlayan ön ödemeli kartların kullanımı da hızla yaygınlaşıyor. Market ve giyim gibi temel ihtiyaçlardan internet ödemelerine, ulaşım kartlarına para yüklemeden fatura ödemelerine ve simit, kahve, ulaşım gibi mikro ödemelere kadar hayatın birçok alanında kullanımının arttığı görülüyor.

    Mayıs ayında ön ödemeli kartlarla toplam 34 milyon adet ödeme yapılırken, toplam kartlı ödemelerin yüzde 5'inde ön ödemeli kartlar kullanıldı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 2 olan bu payın söz konusu seviyeye gelmesi, ön ödemeli kartların hayatımıza ne kadar hızlı girdiğine işaret ediyor.

     

     

    Etiketler:
    Kredi kartı, Banka, internet, Ödeme, kart
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