Kayıt
11:48 16 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Türk Lirası

    Vergi gelirindeki artış yüzde 65

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0d/1043392367_0:0:3276:1843_1200x675_80_0_0_80607044939bdbcefbf85aeb7d1ff9da.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106161044744190-vergi-gelirindeki-artis-yuzde-65/

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi mayısta 13.4 milyar lira açık verdi. Buna göre merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın mayıs ayında 68 milyar 145 milyon lirayken Mayıs 2021'de yüzde 53.5 artarak 104 milyar 569 milyon liraya çıktı.

    Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2020'nin mayıs ayına göre yüzde 66.9 artarak 92 milyar 283 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Vergi gelirlerindeki en büyük pay ise kurumlar vergisinden kaynaklandı.

    Birgün gazetesinin aktardığı habere göre; Mayısta kurumlar vergisinden 25 milyar 101 milyon lira gelir sağlandı. Genel bütçede vergi dışı diğer gelirler ise mayısta yüzde 11.7 azalışla 10 milyar 71 milyon lira olarak hesaplandı.

    Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) kaynaklanan gelirler yılın ilk 5 ayında bütçe hedefinin yüzde 36’sına ulaştı. ÖTV içerisinde en büyük pay ise motorlu taşıtlardan alınan vergi oldu. Bu yılın ilk 5 ayında motorlu taşıtlardan alınan ÖTV tutarı 24 milyar 341 milyon liraya ulaştı. Motorlu taşıtlar vergisinin yılsonu hedefinin 39 milyar 644 milyon lira olduğu düşünülürse şimdiden bütçe hedefinin yüzde 61’i gerçekleşmiş durumda. Motorlu taşıtların ardından en çok tütün mamullerinden ÖTV geliri elde edildi.

    Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 389 milyar 139 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 39,4 artışla 542 milyar 475 milyon liraya çıktı. Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde 2020'nin ocak-mayıs dönemine göre yüzde 51 artarak 423 milyar 702 milyon liraya ulaştı. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 8,4 artarak 104 milyar 219 milyon liraya yükseldi.

    Vergi türleri itibarıyla ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi yüzde 36.8, kurumlar vergisi yüzde 43.3, dâhilde alınan katma değer vergisi yüzde 126.9, özel tüketim vergisi yüzde 24.2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 92.8, damga vergisi yüzde 40.1, harçlar yüzde 39,5 ve diğer vergi gelirleri yüzde 52 artış gösterdi.

    İlgili konular:

    CHP'den esnafın vergi borçlarının ertelenmesi için kanun teklifi
    Musk ve Bezos gibi dünyanın en zenginleri, ABD Vergi Kanunu sayesinde sıfır gelir vergisi ödüyor
    Vergi rekortmenleri listesindeydi: Trabzonlu iş insanı fakirlik belgesi aldı
    Etiketler:
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), ÖTV, Vergi, Türk Lirası
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Nemrut Krater gölünde bir araya gelen 7 dağcı, zirveyi ve gölün çevresini kapsayan alanda 14 saat süren doğa yürüyüşü yaparak bölgedeki güzelliklerin keyfini çıkardı.
    Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet