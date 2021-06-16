Vergi gelirindeki artış yüzde 65

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi mayısta 13.4 milyar lira açık verdi. Buna göre merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın mayıs ayında 68 milyar 145 milyon lirayken Mayıs 2021'de yüzde 53.5 artarak 104 milyar 569 milyon liraya çıktı.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2020'nin mayıs ayına göre yüzde 66.9 artarak 92 milyar 283 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Vergi gelirlerindeki en büyük pay ise kurumlar vergisinden kaynaklandı.

Birgün gazetesinin aktardığı habere göre; Mayısta kurumlar vergisinden 25 milyar 101 milyon lira gelir sağlandı. Genel bütçede vergi dışı diğer gelirler ise mayısta yüzde 11.7 azalışla 10 milyar 71 milyon lira olarak hesaplandı.

Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) kaynaklanan gelirler yılın ilk 5 ayında bütçe hedefinin yüzde 36’sına ulaştı. ÖTV içerisinde en büyük pay ise motorlu taşıtlardan alınan vergi oldu. Bu yılın ilk 5 ayında motorlu taşıtlardan alınan ÖTV tutarı 24 milyar 341 milyon liraya ulaştı. Motorlu taşıtlar vergisinin yılsonu hedefinin 39 milyar 644 milyon lira olduğu düşünülürse şimdiden bütçe hedefinin yüzde 61’i gerçekleşmiş durumda. Motorlu taşıtların ardından en çok tütün mamullerinden ÖTV geliri elde edildi.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 389 milyar 139 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 39,4 artışla 542 milyar 475 milyon liraya çıktı. Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde 2020'nin ocak-mayıs dönemine göre yüzde 51 artarak 423 milyar 702 milyon liraya ulaştı. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 8,4 artarak 104 milyar 219 milyon liraya yükseldi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi yüzde 36.8, kurumlar vergisi yüzde 43.3, dâhilde alınan katma değer vergisi yüzde 126.9, özel tüketim vergisi yüzde 24.2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 92.8, damga vergisi yüzde 40.1, harçlar yüzde 39,5 ve diğer vergi gelirleri yüzde 52 artış gösterdi.