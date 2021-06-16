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    otomotiv - araba

    Otomotiv şirketleri 3 ayda 3.3 milyar lira kâr etti

    © REUTERS / CHINA DAILY
    Ekonomi
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    Türkiye'de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 8 şirketin yılın ilk üç ayındaki toplam net kârı, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 183.2 artarak 3 milyar 316 milyon liraya yükseldi.

    Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomobil şirketi, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıkladı. 7 şirket kâr ederken, 1 şirket ise ilk çeyreği zararla kapattı.

    Söz konusu dönemde kârını en çok artıran şirket, yüzde 381.7 ile Otokar oldu. Şirketin kârını 22.3 milyon liradan 107.4 milyon liraya çıkarması dikkati çekti.

    Kârını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 189.1 artıran Ford Otosan, 1 milyar 819.4 milyon lirayla en yüksek kâr açıklayan otomotiv şirketi oldu.

    Bu dönemde en yüksek ikinci kârı 616.7 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde ederken, onu 406.5 milyon lira kârla Doğuş Otomotiv takip etti.

    Türk Traktör bu yılın ilk çeyreğinde kârını yüzde 314.6 artırarak bu alanda en iyi ikinci performansı sergilerken, söz konusu dönemde geçen yılın aynı döneminde zarar eden Tümosan Motor ve Traktör ile Anadolu Isuzu sırasıyla 27.2 milyon lira ve 7.6 milyon lira kâr açıkladı.

    2020'nin ilk çeyreğinde 8.4 milyon lira zarar eden Karsan'ın zararı 2021'in birinci çeyreğinde 16.8 milyon liraya çıktı.

    Borsada işlem gören 8 şirketin 7'si 2021'in ilk çeyreğinde satışlarını artırırken, söz konusu kalemdeki toplam artış yüzde 73.1 seviyesinde gerçekleşti.

    Tümosan Motor en çok satışını artıran şirket oldu

    Satışlarını en çok artıran şirket yüzde 141.3 ile Tümosan Motor ve Traktör olurken, en çok satışı 16 milyar 254 milyon lirayla Ford Otosan gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73.5 artış gösterdi.

    Tofaş Otomobil Fabrikası 6 milyar 447 milyon liralık satışla bu alanda ikinciliği elde ederken, onu 6 milyar 195 milyon lira ile Doğuş Otomotiv oldu.

    Karsan ise söz konusu dönemde satışları azalan tek şirket oldu. Karsan'ın satışları ilk çeyrekte yüzde 29.9 azalışla 267.8 milyon liradan 187.7 milyon liraya indi.

    Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin tamamı aktiflerini ve öz kaynaklarını artırırken, geçen yılın ilk çeyreğine göre aktif ve öz kaynak toplamları sırasıyla yüzde 46.5 ve yüzde 29 yükseldi.

    Söz konusu 8 şirketin aktif toplamı 46 milyar 598 milyon liradan 68 milyar 274 milyon liraya, öz kaynak toplamı ise 11 milyar 910 milyon liradan 15 milyar 364 milyon liraya çıktı.

    Doğuş Otomotiv, aktiflerini yüzde 71.2, öz kaynaklarını yüzde 53.1 artırarak bu bilanço kalemlerinde en iyi performansı gösteren şirket oldu.

    Doğuş Otomotiv'i yüzde 59.3 aktif ve yüzde 50.6 öz kaynak artışıyla Ford Otosan izlerken, şirket ayrıca 26 milyar 446 milyon liralık aktif ve 6 milyar 48 milyon lira ile en çok öz kaynağa sahip şirket konumunu sürdürdü. Öz kaynaklarını en az artıran şirket yüzde 6.2 ile Anadolu Isuzu, öz kaynak değişimi en az olan şirket ise yüzde 1.5 artışla Tofaş Otomobil Fabrikası oldu.

     

    Etiketler:
    Türkiye, Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Otomotiv
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