Bitcoin yeniden 40 bin doların altında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta başında yükseldiği ve iki gün tutunduğu 40 bin doların altına geriledi. Bitcoin gelen satışlarla 38 bin düzeyini de test ederken tüm piyasalarda toplam hacim ise 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Glassnode verilerine göre korku endeksinin tavan yaptığı ve sert düşüşlerin yaşandığı dönemde küçük yatırımcı Bitcoin almaya korkarken, balinalar son 25 günde 90 bin adet Bitcoin satın aldı. Alıcılar 30 bin ila 40 bin dolar bandında Bitcoin birikimi yaptı.

'Bitcoin balinaları' ellerinde büyük miktarlarda Bitcoin tutan bireylere veya kuruluşlara atıfta bulunarak kullanılan bir terim.

Gelişmelerin etkisiyle son 24 saat içinde 38,176.03 ve 40,516.78 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.18 düşüşle 39,021.92 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 5.41 olarak hesaplandı.

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolar düşüşle 730 milyar dolara geriledi.

Dünya Bankası'ndan El Salvador'a ret

Öte yandan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador'un teknik destek talebine Dünya Bankası'ndan olumsuz yanıt geldi. Ülkenin Bitcoin kararına sıcak bakmadığını halihazırda dile getirmiş olan Dünya Bankası, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, şeffaflık ve düzenleyici süreçler gibi birçok açıdan yardıma hazır olduklarını ama çevre ve şeffaflık açısından sıkıntılar hesaba katıldığında El Salvador hükümetinin istediği yardımı yapamayacaklarını belirtti.