'2005'ten bu yana bir ilk: Kuzey Kore 300 bin dolarlık yardım yolladı' haberleriyle ilgili düzeltme

Kuzey Kore'den BM'nin Myanmar için yürüttüğü insani yardım projesine 300 bin dolar bağışlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bağışı yapan tek tarafın Güney Kore olduğu açıklandı.

Güney Kore hükümeti, Kore’nin Myanmar’a koronavirüs ile mücadeleyi ve gıda yardımını amaçlayan BM öncülüğündeki yardım projesine 900 bin dolar bağışta bulundu.

S.Korea provides $900,000 for U.N. Myanmar aid https://t.co/70Q4zZozfh — Wa Lone (@walone4) June 17, 2021

Konuya ilişkin ilk haberler Kuzey Kore'nin söz konusu projeye 300 bin dolar bağışladığı ve böylece 2005'ten bu yana ilk kez bu şekilde maddi destek sağladığı, Güney'in de 600 bin dolar yolladığı yönündeydi. Ancakgönderilen yardım paralarının gösterildiği tabloda yanlışlık yapıldığını açıklayıp verileri Güney Kore'nin 900 bin dolar bağışta bulunduğu şeklinde güncelledi.

​Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 865 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.