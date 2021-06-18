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    kripto para, Bitcoin, Ethereum

    Ekonomi profesörü Prasad'dan 3 Bitcoin uyarısı

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    Cornell Üniversitesi’nde profesör olan Eswar Prasad Bitcoin'in 3 kusurunu anlattı. Prasad'a göre Bitcoin insanların düşündüğü kadar anonim değil.

    Cornell Üniversitesi’nden Ekonomi profesörü Eswar Prasad'a göre, dünyanın en iyi bilinen kripto para birimi olan Bitcoin’in birkaç kusuru var.  Ekonomi profesörü Eswar Prasad, insanların düşündüğü kadar anonim olmadığını ve Bitcoin “madencilik” kısmının da çevre için kötü olduğunu belirtti. Perşembe günü CNBC’ye yaptığı açıklamada Prasad, "Para birimi olarak da iyi çalışmıyor" dedi.  

    'Madencilik çevreye zarar verir'

    Bitcoin madenciliği, yeni paralar üretmek ve ödeme ağının güvenli ve doğrulanmasını sağlamak için gereken enerji yoğun süreci ifade eder. Prasad, Bitcoin blok zincirinde işlemler doğrulanırken kullanılan elektriğin ve madencilik sürecinin 'kesinlikle çevre için zararlı olduğunu' söyledi.

    Bitcoin
    © AP Photo / Charles Krupa
    Bitcoin yeniden 40 bin doların altında
    Tesla CEO’su Elon Musk geçen ay yaptığı açıklamada, elektrikli otomobil şirketinin çevresel kaygılar nedeniyle Bitcoin’i bir ödeme şekli olarak kabul etmeyi bırakacağını söylemişti. Ardından pazar günü bir tweet’te Tesla’nın 'madenciler tarafından 'makul' ve 'temiz enerji kullanımını' onaylayabilirse işlemlerde Bitcoin kabul edeceğini ifade etmişti.

    Hürriyet'in haberine göre, kripto madencileri, bir madeni para işleminin etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan karmaşık matematiksel denklemleri çözmek için amaca yönelik bilgisayarları kullanır. Madenciler, çabaları için kripto para biriminde ödeme yapılarak ödüllendirilir.

    Bununla birlikte, Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi’ne göre, bir Bitcoin oluşturmak için kullanılan tüm süreç çok fazla enerji gerektirir ve Finlandiya ve İsviçre gibi tüm ülkelerden daha fazla güç tüketebilir. Öte yandan, Prasad, bazen Bitcoin’e alternatif olarak görülen ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum’un daha az enerji gerektiren farklı bir madencilik yöntemiyle ortaya çıktığını belirtti.

    'O kadar da anonim değil'

    Bu ayın başlarında, ABD kolluk kuvvetleri yetkilileri, mayıs ayında Colonial Pipeline’a yapılan fidye yazılımı saldırısına karışan bir suçlu siber gruba ödenen 2,3 milyon dolarlık Bitcoin'i geri alabildiklerini söyledi. FBI ajanlarının, bilgisayar korsanlarının Colonial Pipeline’dan ödeme toplamak için kullandığı sanal bir para cüzdanı tespit edebildiğini söyledi.

    Elon Musk
    © AFP 2021 / HANNIBAL HANSCHKE
    Elon Musk'ın paylaşımı piyasaları yine hareketlendirdi: Bitcoin 39 bin doların üzerine yükseldi
    Prasad, “Bitcoin’in ana fikri takma isim sağlamaktı. Ancak, bitcoini çok kullanırsanız ve özellikle herhangi bir gerçek mal ve hizmet almak için Bitcoin kullanırsanız, sonunda adresinizi veya fiziksel kimliğinizi dijital kimliğinize bağlamak mümkün hale gelir” dedi. İlginç olan, bunu düzeltmeye ve daha fazla anonimlik sunmaya çalışan başka kripto para birimleri olduğunu söyledi. Bazı örnekler olarak Monero ve Zcash’i vurguladı.

    'Bir para birimi olarak iyi çalışmıyor'

    Ekonomi profesörü, teorik olarak, Bitcoin’in anonim ve verimli bir değişim ortamı sağlaması gerekiyordu, ancak “Bu açıdan işe yaramadı” dedi. Prasad, bunun yerine mal ve hizmetlerde ödeme yapmak için Bitcoin kullanmanın 'yavaş ve zahmetli' olduğunu ve piyasanın çok değişken olduğunu söyledi.

    Prasad, "Bitcoin, geçen ay tek bir günde yüzde 30′luk düşüşüyle görüldüğü gibi, oynaklıkta geniş dalgalanmalara eğilimlidir. Böylece Bitcoin'le bir gün bir fincan kahve alabilir ve başka bir gün aynı Bitcoin ile kendinize cömert bir yemek ısmarlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu, değişim aracı için iyi çalışmıyor anlamına gelir” dedi.

    Prasad, Bitcoin’i bir ödeme modu olarak kullanmak istedikleri için değil, değer kazanacağını uman insanlar için spekülatif bir varlık haline geldiğini söyledi.

    Etiketler:
    Açıklama, Uyarı, Kripto para, Kripto, Bitcoin, Cornell Üniversitesi
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