Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan döviz kuru mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, döviz kuruna yönelik "Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak" mesajı verdi. Elvan, "Enflasyonla mücadele, tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 'Bursa İş Dünyası ile Buluşma' programında yaptığı konuşmada ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır" diyen Elvan, şunları söyledi: