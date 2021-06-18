Ziraat Bankası Genel Müdürü'nden Demirören'e verilen krediyle ilgili açıklama: İzleniyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü, Demirören Holding'e verilen krediyle ilgili konuşarak, “Söz konusu firma bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Kredileri an itibarıyla bankamızda canlı hesaplarda izleniyor. Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir” dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, dün Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT) Komisyonu’nda sunum yaptı.

Ziraat Bankası’nın en büyük aktif banklarından biri olduğunu ifade eden Çakar, “Bankanın aktif büyüklüğü bugün itibarıyla 1 trilyon lirayı aşmış durumda. Bu aktif büyüklüğün özellikle aktif tarafına bakıldığında, kredilerle bizim 743 milyar lirayla ekonomimize destek verdiğimizi görüyoruz” diye konuştu.

Çakar, Ziraat Bankası’nın kuruluş noktasının tarım olduğunu ancak sadece tarımı kurgulayan bir banka olmaktan çıktıklarını söyledi. En büyük aktif bankalarından birisinin Ziraat Bankası olduğunu ifade eden Çakar, tarım dışındaki sektörlere de kredi verildiğini kaydetti.

Ziraat Bankası’nın tarımın finansmanında yine ana kreditör bankalardan biri olduğuna dikkat çeken Çakar, sektörel olarak bankanın toplam büyümesi içinde payının düşmesinin o sektöre kredi verilmediği anlamına gelmediğini belirterek ‘çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini’ söyledi.

‘Kredilerle ekonomiye destek veriyoruz’

Çakar, milletvekillerinin de sorularını yanıtladı. Bankanın aktif büyüklüğünün 2020 yıl sonu itibariyle 943 milyar lira olduğunu belirten Çakar, sözlerine şöyle devam etti:

“Bankanın aktif büyüklüğü bugün itibarıyla 1 trilyon lirayı aşmış durumda. Bu aktif büyüklüğün özellikle aktif tarafına bakıldığında, kredilerle bizim 743 milyar lirayla ekonomimize destek verdiğimizi görüyoruz. Bu 743 milyar liranın 601 milyar lirası nakdi kredilerden, 142 milyar lirası ise gayrinakdi kredilerden oluşuyor. Tabii, bu sadece reel sektöre verdiğimiz krediler. Biz, aynı zamanda, menkul kıymet anlamında devlete de borçlanma ihtiyaçları durumunda 200 küsur milyar lira da kredi vermiş durumdayız.”

‘Kredilerin takibe düşme oranı sektörün gerisinde’

Çakar, kredilerin sektörel dağılımının tarımda yüzde 20, imalatta yüzde 19, ticarette yüzde 18, enerji de yüzde 8 olduğunu belirtti. Çakar, kredilerin takibe düşme oranının Ziraat Bankası’nda yüzde 2.3 olduğunu, bu oranın sektörün gerisinde kaldığını söyledi.

‘Medyaya verilen kredi canlı hesaplarda izleniyor’

Alpaslan Çakar, Demirören Holding’in ismini zikretmeden, son günlerde medya kuruluşuyla ilgili bir konunun çok gündeme getirildiğini belirtti. Kredinin ‘canlı hesaplarda izlendiğini’ söyleyen Çakar, şunları kaydetti:

“Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata, her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Söz konusu firmanın da kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası’nda canlı hesaplarda izleniyor ancak şunun altını özellikle çizeyim. Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu, bankacılıkta belirlenmiş olan kural seti neyse o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz.”

Ne olmuştu?

Demirören Holding’e Doğan Medya Grubu’nu satın alırken verilen Ziraat Bankası kredisi, suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Sedat Peker, 9. videosunda Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti.

Peker’in iddiasının ardından ise siyasiler ve kamuoyu, çiftçilere kredileri geri ödeme baskısı yapan Ziraat Bankası’nın, iktidara yakın Demirörenlere neden bu imtiyazı tanıdığını sormuştu.