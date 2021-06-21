Çin'in madenleri kapatmasıyla kripto parada düşüş sürüyor

En büyük Bitcoin üreticisi Çin'de madenlerin kapatılmaya başlaması sonrası kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor. Toplam piyasa değeri 1.5 trilyon doların altına indi.

Yüksek miktarda enerji üretimine neden olduğu için eleştirilen en büyük kripto para birimi Bitcoin, Çin'deki gelişmeler nedeniyle düşüşte. Nisan ayı itibarıyla üretimin yaklaşık 65'inin gerçekleştiği Çin, bir süre önce aldığı madenleri kapatma kararını uygulamaya başladı ve geçen hafta güneybatıdaki Siçuan bölgesinde bulunan 26 madeni kapattı.

Son 24 saat içinde 33,432.08 ve 36,059.48 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.09 düşüşle 34,193.27 dolara geriledi. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 641 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,049.96 ve 2,275.38 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.50 düşüşle 2,102.40 dolara düştü.

Üçüncü büyük birim Tether ise, 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.03 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.12 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 412 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi.

Çin'de ilk kez bir banka Bitcoin işlemlerini yasakladı

Öte yandan Çin'de Bitcoin tablosunu etkileyebilecek başka gelişmeler de var. Ülkenin en büyük üçüncü bankası olan Agricultural Bank of China kripto para işlemleri için kendi hizmetlerinin kullanılmasını yasakladı. Bu da ülkede ilk kez bir bankanın Bitcoin işlemlerine yasak getirmesi anlamına geliyor.

Çin akıllı kartları test ediyor

Ayrıca dijital yuan projesi fazlaca konuşulan Çin, müşterilerin paralarını saklayabileceği ve kendi parmak izleriyle kullanabilecekleri akıllı kartları test etmeye başladı. Kartlar soğuk cüzdan görevi de görecek.

Sıcak- soğuk cüzdan nedir?

Kripto varlıklar fiziksel olmadıkları için sadece elektronik ortamlarda saklanabiliyor, 'soğuk' ve 'sıcak cüzdan' olmak üzere iki farklı ortam kullanılabiliyor. İnternete bağlı olan ve saklanmaları için kullanıcının herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadığı cüzdanlara 'sıcak cüzdan' deniliyor. 'Soğuk cüzdan' ise sadece kripto varlık alışverişi esnasında internete bağlı olan cüzdanlar.