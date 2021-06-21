Türk İlaç, Rus Chromis'le Kovid-19 ilacı satış ve üretimi için anlaştı

Türk İlaç ve Serum Sanayii A.Ş., Chromis LLC Firması ile Kovid-19 tedavisinde kullanılan Avifavir isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili çerçeve anlaşması imzaladı.

Türk İlaç’tan Moskova Basın Müşavirliği’ne yapılan açıklamada, şirket ile Moskova merkezli Chromis’in, Kovid-19’un tedavisi için geliştirilen Avifavir ilacının Türkiye’de üretimi ve satışı konusunda işbirliği kararı aldıkları kaydedildi.

Tarafların bu işbirliği ilgili olarak, ‘ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzaladığı’ belirtildi.

Klinik araştırmalarda, en az yüzde 80 etkili olduğu tespit edilen söz konusu ilaç, hastaların iyileşme sürecini hızlandırıyor ve virüsün etkilerini yok ediyor. Standart tedavi ile virüsün etkisi 9 günde yok olurken, Avifavir kullanımı ile bu süre 4 güne kadar iniyor.