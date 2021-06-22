Bitcoin yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 30 bin doların altında

Kripto para birimi Bitcoin, ocak ayından bu yana ilk kez 30 bin doların altına geriledi.

Çin'in madenleri kapatması ve en büyük üçüncü bankasının işlemlere yasak getirmesiyle düşüşe geçen en büyük kripto para birimi Bitcoin bugün yaklaşık son 5 ayın rekor seviyesine geriledi.

Bitcoin, hafta başından bu yana yüzde 17'den fazla değer kaybederek 29 bin 614 doları gördü. Bu da Bitcoin'in 27 Ocak'tan bu yana en ilk kez 30 bin doların altına düştüğü anlamına geliyor.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış ama SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarıyla birlikte düşüşe geçmişti.

#BREAKING Bitcoin drops under $30,000 for first time in five months pic.twitter.com/iKMyUqGvGQ — AFP News Agency (@AFP) June 22, 2021

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