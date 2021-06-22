AB, çelik ithalatına uyguladığı kotayı uzatıyor

Avrupa Birliği (AB), çelik ithalatına yönelik uyguladığı kota ve gümrük vergileri sistemini üç yıl daha uzatacak.

Avrupa Birliği (AB), 2018'den beri çelik ithalatına yönelik uyguladığı kota ve gümrük vergileri sistemini AB üreticilerinin ithalatta yaşanabilecek artıştan etkilenmemesi için üç yıl daha uzatacak.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, AB'ye çelik ithalatı yapan başlıca ülkeler arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Ukrayna var. Washington'ın çelik ithalatına uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisi ABD'nin kapılarını pek çok ihracatçıya kapatırken, AB'nin paslanmaz çelik de dahil olmak üzere 26 çelik türevine koruyucu önlemler getirmesine neden olmuştu. AB kotayı aşan ithal çeliğe gümrük vergisi uyguluyor ve kota her yıl artırılıyor.

12 AB ülkesi, süre uzatımı için çağrıda bulunmuştu

Fransa, Almanya, İtalya dahil olmak üzere 12 AB ülkesi, Ocak ayında Avrupa Komisyonu'na 30 Haziran'da süresi dolacak önlemlerin uzatılması için çağrıda bulunmuştu.

AB'nin ticaret politikalarını yöneten komisyon önlemleri değerlendirdikten sonra üç yıl daha uzatmaya karar verdi. Kota başlangıçta ve 2022 ile 2023'te yüzde 3 artırılacak.

Önlemler üç yılı aşkın sürmüş olacağı için Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kuralları kapsamında kotaya tabi olanlar AB ürünlerine gümrük vergisi getirme gibi karşı tedbirler alabilecekler.