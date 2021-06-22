Getir, Berlin ve Paris'te faaliyete başladı

Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, Türkiye dışında İngiltere ve Hollanda'dan sonra ve 16 Haziran itibariyle Almanya’da ve 21 Haziran'dan itibaren de Fransa'da hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Türkiye'de kurulan Getir 16 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'de ve 21 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te faaliyete başlayarak hizmet verdiği ülke sayısını beşe çıkardı.

Konuyla ilgili şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye, İngiltere, Hollanda ve Almanya’dan sonra şimdi de Fransa'da Paris sokaklarındayız" ifadeleri yer aldı.

Türkiye, İngiltere, Hollanda ve Almanya’dan sonra şimdi de Fransa'da Paris sokaklarındayız! 🇫🇷💜🛵 pic.twitter.com/ILb3fXCBFJ — getir (@getir) June 22, 2021

​Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek konuyla ilgili şunları söyledi:

"6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik alt yapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz. Çok kısa zamanda Berlinlileri ve Parislileri Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza ve sokakları Getir moru ile renklendireceğimize inanıyoruz."