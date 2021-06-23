Kripto paraya 20 dolar yatırdı, sistem hatası sonucu tek gecede dünyanın en zengini oldu

ABD'de yeni kripto birimlerinden Rocket Bunny'ye 20 dolar yatıran bir öğrenci sabah uyandığında hesabındaki paranın, dünyanın en zengini Jeff Bezos'un servetini dahi solladığını gördü. Dünyanın ilk kripto trilyoneri olduğuna inanamayan genç, parayı taşımak istediğinde ise yanlış hayallere kapıldığını anladı.

Sözü geçen birçok kurumun gözünde hâlâ rüştünü ispatlayamamış olan kripto para birimlerinin insanı rezil de edip vezir de ettiği bir diğer olay yaşandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde hemşirelik öğrencisi Chris Williamson, dünyanın en büyük kripto para borsası Coinbase uygulaması üzerinden yeni çıkan kripto para birimi Rocket Bunny'ye 20 dolarlık yatırım yaptı. Uyandığında hesabında 1 trilyondan fazla parası (1,189,313,417,915.16 dolar) olduğunu gören Williamson küçük dilini yuttu. Zira Williamson, 200 milyar dolar serveti olan dünyanın en varlıklısı Jeff Bezos'tan 6 kat daha zengin görünüyordu. Ancak durumun uygulamadaki bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

'Hesabımdaki parayı görünce yataktan düştüm'

FOX 5 kanalına konuşan Williamson, geçen hafta başına gelen olayı, "Sabah 9 civarında uyandım. Uyanınca ilk iş kripto paraların son durumunu kontrol ederim ve telefonumdaki miktar görünce rüya gördüğümü sandım. Bir daha baktım telefona, yataktan düştüm" sözleriyle anlattı.

Böylelikle dünyanın ilk kripto trilyoneri de olan Willamson yeni edindiği servetini başka bir dijital cüzdana taşımak isteyince acı gerçekle yüzleşti. Paraya dokunamayan Williamson, önce Coinbase ve Rocket Bunny ile irtibata geçti. Coinbase temsilcisi durumu incelediklerini söyledi, Rocket Bunny'den ise hiç cevap gelmedi.

Ardından Twitter'a yönelen Williamson, Coinbase ve Rocket Bunny'yi etiketleyerek, esprili bir dille "Bu yıl Noel partisine davet edilmezsem çok kızarım" dedi, hesabının dünyanın en zenginlerinden bir diğeri olan Elon Musk'ın parasıyla yarıştığını söyledi.

Bunların ardından Coinbase durumun bir hatadan kaynaklandığını ve düzeltileceğini açıkladı. Ama Williamson bu açıklamadan sonra dahi hesabındaki paranın arttığını ve durum çözülene kadar hesabının dondurulduğunu söyledi. Coinbase ise bunu doğrulamadı.

Crypto trillionaire due to 'display error' says account value still going up https://t.co/HiR1eO2C9u — Jack Dutton (@jackvdutton) June 21, 2021

Kripto paraya giriş 101: 'Kaybetmekten korkmayacağınız miktarda para harcayın' tavsiyesi

Öte yandan DanceHallMag sitesine demeç veren Williamson, kripto para dünyasına nasıl girdiğini anlattı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan karantinada bir hobi arayışına girdiğini söyleyen ve "Kripto paradan daha iyi bir hobi mi var?" diyen Williamson, ilk yatırımını Dogecoin'e yaptığını anlattı. Yanlışlık olmamış ve hesabındaki parayı alabilmiş olsa ilk ne yapacağı sorulan Williamson, "Başkalarına yardım etmek gibisi yok. En büyük hayallerimden biri ücretsiz klinikler açmak" yanıtı verdi. Williamson'ın kripto piyasalara girmek isteyenlere de bir tavsiyesi var: "Kaybetmeye hazır olduğunuz miktardan daha fazlasını asla yatırmayın. Kaybetmekten korkmayacağınız miktarda para harcayın."