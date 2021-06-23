Kayıt
12:10 23 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kripto para birimleri

    Kripto paraya 20 dolar yatırdı, sistem hatası sonucu tek gecede dünyanın en zengini oldu

    © REUTERS / FLORENCE LO
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044798808_0:142:3072:1870_1200x675_80_0_0_8c83bd36413de104f9554e3cd72d9a6b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106231044798645-abdli-ogrenci-20-dolarla-tek-gecede-jeff-bezostan-6-kat-zengin-oldu/

    ABD'de yeni kripto birimlerinden Rocket Bunny'ye 20 dolar yatıran bir öğrenci sabah uyandığında hesabındaki paranın, dünyanın en zengini Jeff Bezos'un servetini dahi solladığını gördü. Dünyanın ilk kripto trilyoneri olduğuna inanamayan genç, parayı taşımak istediğinde ise yanlış hayallere kapıldığını anladı.

    Sözü geçen birçok kurumun gözünde hâlâ rüştünü ispatlayamamış olan kripto para birimlerinin insanı rezil de edip vezir de ettiği bir diğer olay yaşandı.

    ABD'nin Georgia eyaletinde hemşirelik öğrencisi Chris Williamson, dünyanın en büyük kripto para borsası Coinbase uygulaması üzerinden yeni çıkan kripto para birimi Rocket Bunny'ye 20 dolarlık yatırım yaptı. Uyandığında hesabında 1 trilyondan fazla parası (1,189,313,417,915.16 dolar) olduğunu gören Williamson küçük dilini yuttu. Zira Williamson, 200 milyar dolar serveti olan dünyanın en varlıklısı Jeff Bezos'tan 6 kat daha zengin görünüyordu. Ancak durumun uygulamadaki bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

    'Hesabımdaki parayı görünce yataktan düştüm'

    FOX 5 kanalına konuşan Williamson, geçen hafta başına gelen olayı, "Sabah 9 civarında uyandım. Uyanınca ilk iş kripto paraların son durumunu kontrol ederim ve telefonumdaki miktar görünce rüya gördüğümü sandım. Bir daha baktım telefona, yataktan düştüm" sözleriyle anlattı.

    kripto para, Bitcoin, Ethereum
    © AA
    Ekonomi profesörü Prasad'dan 3 Bitcoin uyarısı
    Böylelikle dünyanın ilk kripto trilyoneri de olan Willamson yeni edindiği servetini başka bir dijital cüzdana taşımak isteyince acı gerçekle yüzleşti. Paraya dokunamayan Williamson, önce Coinbase ve Rocket Bunny ile irtibata geçti. Coinbase temsilcisi durumu incelediklerini söyledi, Rocket Bunny'den ise hiç cevap gelmedi.

    Ardından Twitter'a yönelen Williamson, Coinbase ve Rocket Bunny'yi etiketleyerek, esprili bir dille "Bu yıl Noel partisine davet edilmezsem çok kızarım" dedi, hesabının dünyanın en zenginlerinden bir diğeri olan Elon Musk'ın parasıyla yarıştığını söyledi.

    Bunların ardından Coinbase durumun bir hatadan kaynaklandığını ve düzeltileceğini açıkladı. Ama Williamson bu açıklamadan sonra dahi hesabındaki paranın arttığını ve durum çözülene kadar hesabının dondurulduğunu söyledi. Coinbase ise bunu doğrulamadı.

    Kripto paraya giriş 101: 'Kaybetmekten korkmayacağınız miktarda para harcayın' tavsiyesi

    Öte yandan DanceHallMag sitesine demeç veren Williamson, kripto para dünyasına nasıl girdiğini anlattı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan karantinada bir hobi arayışına girdiğini söyleyen ve "Kripto paradan daha iyi bir hobi mi var?" diyen Williamson, ilk yatırımını Dogecoin'e yaptığını anlattı. Yanlışlık olmamış ve hesabındaki parayı alabilmiş olsa ilk ne yapacağı sorulan Williamson, "Başkalarına yardım etmek gibisi yok. En büyük hayallerimden biri ücretsiz klinikler açmak" yanıtı verdi. Williamson'ın kripto piyasalara girmek isteyenlere de bir tavsiyesi var: "Kaybetmeye hazır olduğunuz miktardan daha fazlasını asla yatırmayın. Kaybetmekten korkmayacağınız miktarda para harcayın."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türk Milli Takımını desteklemek için Bakü'ye gelen kadın taraftarlar
    EURO 2020'nin en güzel kadın taraftarları
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet