Dogecoin'in yaratıcısı 8 yıl sonra yeniden DOGE aldı

Billy Markus, 2013 yılında bir Dogecoin'i yaratan iki mühendisten biri. Markus, şaka olarak çıkartılan Dogecoin'lerini kısa bir süre sonra satmıştı.

Billy Markus bir daha Dogecoin almamıştı ancak halen DOGE camiasında etkili olmaya devam ediyordu. Twitter'dan açıklama yapan Billy Markus, 8 yıllık Dogecoin tövbesini bozduğunu duyurdu.

DOGE aldıktan bir saat sonra duyuru yapan Markus, "Aldığımdan beri fiyatı yedi kere kontrol ettim. Önce yüzde 10 kara geçtim şimdi yüzde 3 geriledi. Neyse, sağlıklı görünüyor" dedi.

Dogecoin, Portland, Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Markus vebir dijital para birimi oluşturmak için yola çıkan Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından ortaklaşa kuruldu. Ayrıca diğer kripto paraların tartışmalı geçmişinden uzaklaşmak öncelikli hedefleri oldu. Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk 30 gün içindebir milyondan fazla ziyaretçi trafiğini geçti.

Ocak 2014'te Dogecoin'in işlem hacmi, Bitcoin ve diğer tüm kripto para birimlerinin toplamını kısa bir süre içinde geride bıraktı ancak piyasa değeri Bitcoin'in büyük ölçüde gerisinde kaldı. Başlangıçta Dogecoin, her bir blok madenciliği için alınan rastgele bir ödül içeriyordu ancak Mart 2014'te bu davranış daha sonra statik bir blok ödülüne çevirildi.

2017'den 2018'in başına kadar olan kripto para zirve savaşı sırasında Dogecoin, 7 Ocak 2018'de 0,017 dolar zirvesine ulaştı ve toplam piyasa kapitalizasyonunu 2 milyar USD'ye yaklaştırdı.

Temmuz 2020'de Dogecoin fiyatını 1 dolara çıkarmayı amaçlayan bir TikTok trendinin ardından yükseldi.