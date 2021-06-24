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    Almanya Göç Bakanı: Ekonomimiz umutsuzca vasıflı işçi arıyor

    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    Ekonomi
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    Widmann-Mauz, AB içinden gelen göçmen işçi sayısının azalmasından şikayet ederek Alman şirketlerinin 270 bin vasıflı erkek ve kadın işçi eksikliği çektiğini söyledi.

    Bir yandan koronavirüs pandemisinde küresel çapta işsizlik ve yoksullaşma artarken, diğer yandan ekonomisi gelişmiş ülkeler yabancı işçi talebi eğilimine girdi. Bu kez Almanya'dan vasıflı işçilere büyük ihtiyaç olduğu açıklaması geldi.

    Göç, Sığınmacı, Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, "Ekonomimiz umutsuzca vasıflı işçi arıyor" açıklamasını yaptı.

    Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) konuşan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili bakan, ekonomide pandemi öncesine göre işçisiz kalan alanların sayısının arttığını, halihazırda şirketlerin 270 bin vasıflı erkek ve kadın işçi eksikliği çektiğini söyledi.

    'Yeniyi Tercih Etmek' sloganlı Sanayi Günü'nde siyasilerle iş aleminin ağır toplarının Alman ekonomisinin geleceğini tartılmasının ardından konuşan Widmann-Mauz, bu durumun kısmen AB'nin kendi içinde zanaatkarlıktan mühendisliğe, sağlık çalışanlarından aşçılara ve metal işçilerine uzanan vasıflı insan göçünün azalmasından kaynaklandığını belirterek şöyle devam etti:

    "Almanya'da AB'den vasıflı-vasıfsız işçi sayısı geçen yıl yaklaşık yüzde 25 düştü. AB'den işçi kaybı, Alman ekonomisini önemli ölçüde zayıflatacaktır. Bu nedenle, kendilerini iyi karşılanmış ve değerli hissetmeleri ve ülkemizde adil koşullar altında çalışabilmeleri çok önemlidir."

    "AB göçü sayesinde, Alman ekonomisi son yıllarda yılda ek 0.2 puanı büyüdü. Tersi şu anlama gelir: AB göçü olmazsa, Almanya'daki ekonomik büyüme yıllık yaklaşık 0.2 puan daha düşük olur. Özellikle çocuk-yaşlı bakım, inşaat veya gıda sektöründe Avrupa'dan gelen işçilere bağımlıyız."

    "Bu nedenle Avrupalı ​​işçiler için adil çalışma koşulları ve sağlık risklerine karşı koruma sağlanmalıdır. İş Güvenliği ve Sağlığı Kontrol Yasası ile federal hükümet, daha iyi çalışma koşulları ve daha yoğun kontrollerin temelini attı. Bu düzenlemeler artık iş yerlerinde tutarlı şekilde uygulanmalıdır."

    "Almanya'yı bir ekonomik merkez olarak güçlendirmek isteyen herkes, AB'den uzmanların ve işçilerin hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde burada tutunabilmelerini sağlamalıdır. Bu, menşe ülkeden danışmanlık ve erken dil eğitimi gerektirir. AB'li çalışanlar için dil ve entegrasyon kursları için yasal hak olmalıdır ve düşük gelirli işçilerin bu tür kursların maliyetlerinden muaf tutulması gerekir."

    Angela MErkel hükümetinin 2019'da hazırladığı ve Mart 2020'de yürürlüğe soktuğu Vasıflı Göçmen Yasası, vasıflı profesyonel teriminin tanımını akademik niteliklerin ötesinde mesleki eğitim almış göçmenlere genişletiyor ve mesleki becerileri olan işçiler için vize kolaylığı ve daha az bürokrasi eşliğinde Almanya'ya göç etmeyi kolaylaştırıyor.

    Koronavirüs pandemisinin ilk dalgasının patlak verdiği Mart 2020'de bile Alman iş yerlerinin yaklaşık yüzde 30'u emek gücü eksikliğinden şikayet ediyordu. Nisan 2020 raporuna göre Alman iş yerlerinin yüzde 23.7 vasıflı çalışan sıkıntısı çektiğini bildirirken, yıl sonunda bu oranın tekrar yüzde 30'a çıkması bekleniyor.

    Dün de Birleşmiş Milletler 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nun birinci sırasında yer alan Finlandiya'dan nüfusun yaşlanması nedeniyle çok sayıda yabancı işçiye ihtiyaç duyulduğu açıklaması gelmişti.

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