Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı

Ekonomide sorunun enflasyon ve döviz kurunun oynaklığında olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 'Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma' programında yaptığı konuşmada, "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek" açıklamasında bulundu.

Elvan, "Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız" diye konuştu.

Elvan'ın açıklamlarından öne çıkanlar şöyle:

Tedbirler konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceğiz. Aşılamada son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler setörüne canlanma getireceğini düşünüyorum.

bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler setörüne canlanma getireceğini düşünüyorum. 2. çeyrek için çift haneli bir büyüme bekliyoruz. Şubat yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli yavaşlama görmeye başladık, iç talebin kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla cari açık tarafında bu sene sorun görmüyoruz.

'Karşımızda sadece bankalar yok'