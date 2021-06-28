Sancak ve Öztürk aileleri BMC'den çıktı

Tosyalı Holding'in, kamyon ve zırhlı araç üreticisi BMC'nin Sancak ve Öztürk ailelerine ait hisselerini satın almak için uzun süredir devam eden görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Açık adı 'British Motor Company' olan ve 1964 yılında kurulan BMC'nin en büyük hissedarı Tosya Holding oldu.

Gazete Duvar'ın ANKA'dan aktardığına göre BMC'ye talip olan Fuat Tosyalı, bir süredir Sancak ve Öztürk aileleriyle görüşmelerini sürdürüyordu. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Sancak ve Öztürk ailelerinin toplam 50.1'lik hissesi Tosyalı Holding'e geçti. Satış bedeli ise iddiaya göre 480 milyon dolar oldu. Sancak ve Öztürk ailelerinin hiçbir hissesi kalmazken BMC'nin büyük hissedarı Tosya Holding oldu.

Ethem Sancak'ın yerine BMC Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da 22 Temmuz 2023’e kadar, aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu üyeliği yapan Fuat Tosyalı seçildi. Tosyalı Holding İç Denetim Müdürü Mustafa Ekrem Altınözlü ise Metro Turizm'in imtiyaz sahibi Rizeli iş adamı Galip Öztürk'ün kardeşi Talip Öztürk’ün yerine, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Katarlıların ortaklığı sürüyor

BMC’nin yüzde 49.9’unu 2014 yılında 300 milyon dolara alan Katar ortakların yönetimdeki yeri değişmedi. 10 kişiden oluşan yönetim kurulunda 5 Katarlı yönetici yer almaya devam etti. Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.