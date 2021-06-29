'22 Haziran'dan beri Rusya'dan Antalya'ya 120 bin turist geldi'

Antalya Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, uçuşların yeniden başladığı 22 Haziran'dan beri Rusya'dan Antalya'ya yaklaşık 120 bin turist geldiğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Yavuz, "Uçuş yasağının kaldırılmasının ardından Rus misafirler Antalya'ya gelmeye devam ediyor. 22-29 Haziran döneminde, yani uçuş yasağının kalkmasını izleyen 8 gün içinde şehrimize 119 bin 490 Rus misafir geldi" dedi.

Sene başından bu yana Antalya'ya toplamda 1.5 milyon turist geldiği bilgisini paylaşan Yavuz, "Şehir, önceki seviyelere yeniden ulaşmaya çalışıyor. 26 Haziran'da turist sayısında zirve görüldü. O gün Antalya'ya 60 bin yabancı turist geldi, 18 bini Rusya vatandaşıydı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin haziran ayı başından itibaren ülkeye giriş kurallarını değiştirdiğini anımsatan Yavuz, "Ülkemize girmek isteyen Rus misafirler, ya aşı olmalı, ya Kovid-19'u geçirdiğine dair belge sunmalı ya da gelmeden önce PCR testi yaptırmalılar. Ayrıca Türkiye'de geçerli güvenli turizm kurallarına uymalılar" diye ekledi.