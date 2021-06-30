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    TÜİK, ilişkili kuruluş oldu

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106301044851734-tuik-iliskili-kurulus-oldu/

    Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kuruluş olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilişkili kuruluş yapısına dönüştürüldü.

    Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, TÜİK'in kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

    Buna göre, merkezi Ankara'da yer alan TÜİK, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili kurum haline getirildi. TÜİK, daha önce 'Bakanlığa bağlı kurum' olarak faaliyette bulunuyordu.

    İstatistik Konseyinin üyeleri de yeniden düzenlendi. Buna göre Konsey, TÜİK başkanının başkanlığında, bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunu temsilen en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyindeki birer üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Vergi Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşu, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunu temsile yetkili birer üyeden oluşacak.

    Başkan yardımcıları dışındaki personeli atamaya başkanın yetkili olduğu hükmü getirilirken, başkanın, bakana karşı sorumlu olduğu ifadesi kararnameden çıkarıldı. Daire başkanlıklarının isim, görev ve yetkileri ile Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar, artık Bakanlıkta çıkarılan yönetmelikle belirlenmeyecek.

    Kurumun Hukuk Müşavirliği de Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak yapılandırıldı. Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme araştırma gruplarında görev alacaklara ödenecek huzur hakkına ilişkin de düzenleme yapıldı.

    Bölge müdürlükleri de düzenlendi

    TÜİK'in bölge müdürlüklerinin merkezleri, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edime, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Trabzon, Van ve Zonguldak olarak belirlendi.

    Başkanlık, bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olacak. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları ise yönetmelikle belirlenecek. Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, giderleri, işletilmesi, hesap usulleri ile satım işlemlerine ilişkin hususlar da Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenmeyecek.

    Kararnameyle ayrıca kurumun gelirleri de belirlendi. Bunlar, genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları, taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler, kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü bağış, yardım, vasiyet ve sair gelirler, proje ve araştırma gelirleri, gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ile diğer gelirler olacak.

    Kararnameye eklenen geçici maddeyle daha önce yürürlükte bulunan yönetmeliklerin uygulanmasına yeni düzenleme yapılıncaya kadar devam edilecek. Kararnamenin yayım tarihinden itibaren 5 yılı geçmemek üzere kurumun muhasebe hizmetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütmeye devam edecek.

    Düzenlemeyle kurumda İstatistik Daire Başkanı unvanlı kadro da ihdas edildi.

    Etiketler:
    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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