ATOR Kırım, Abhazya ve Türkiye'de tatil yerlerindeki doluluk oranını açıkladı

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Kırım, Abhazya ve Türkiye’deki tatil yerlerinde temmuzun ikinci yarısı ve ağustos döneminde yüzde 80-90 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

RBK’ya konuşan Lomidze, “Temmuzun ikinci yarısı-ağustos döneminde neredeyse tüm yerler şimdiden satıldı. Doluluk oranı yüzde 80-90” dedi.

Lomidze, bu üç güzergahın salgın nedeniyle turistler için kısıtlamaların getirildiği Krasnodar bölgesi yerine tercih edilen başlıca alternatifler olduğunu söyledi.