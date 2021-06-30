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    Bitcoin

    Bitcoin 2018'den bu yana en kötü çeyreğine ilerliyor

    © AFP 2021 / MARTIN BUREAU
    Ekonomi
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    Bitcoin, Nisan ortasında 64 bin 869 dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 40'tan fazla değer kaybederek 2018 yıl sonunda beri en kötü çeyreklik performansına hazırlanıyor

    Bitcoin, 2018’in dördüncü çeyreğinden sonraki en kötü çeyreklik performansına doğru ilerliyor.

    2021’in ilk çeyreğini Elon Musk’ın Twitter paylaşımları ve Bitcoin yatırımıyla yüzde 100’den fazla kazançla kapatan Bitcoin, 14 Nisan’da tüm zamanların zirvesine ulaştıktan sonra hızlı bir düşüşle Haziran ayında 30 bin dolar civarına gerilemişti.

    Bloomberg HT'nin haberine göre, Bitcoin’in gerilemesinde Elon Musk’ın çevresel nedenlerden dolayı Bitcoin’e olan desteğini çekmesi önemli rol oynarken Çin’in Bitcoin madenciliğini yasaklaması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

    Musk Bitcoin'de yükseliş ve düşüşü nasıl tetikledi?

    Elon Musk’ın Bitcoin macerası, Aralık ayında Twitter’da Tesla’nın bilançosunu Bitcoin’e taşımanın mümkün olup olmadığını sormasıyla başladı. MicroStrategy CEO’su Michael Saylor ise Musk’a “Eğer hissedarlarına 100 milyar dolar değerinde bir iyilik yapmak istiyorsan bilançonu dolardan Bitcoin’e taşımalısın” cevabını vermişti.

    Michael Saylor ile Twitter konuşmasından yaklaşık 1 ay sonra Musk, Twitter profiline Bitcoin etiketi ve emojisi koymuş, bu hareketle beraber Bitcoin neredeyse yüzde 15 yükselerek 36 bin doları geçmişti.

    Ethereum
    © Fotoğraf : Twitter
    Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçti
    Musk, aynı gün erken saatlerde Twitter’da yaptığı 'Dogue' görseli paylaşımıyla da Dogecoin rallisini de tetiklemişti. “Dogecoin halkın kripto parasıdır.” diyen Elon Musk, Clubhouse'daki bir sohbet odasında ise "Bitcoin'i 8 yıl önce almalıydım partiye geç kaldım." demişti.

    Musk, Aralık ayında Bitcoin ile ilgili ilk tweet paylaşımını yaptığında kripto para 23 bin dolar civarında bulunuyordu. Son olarak, Tesla’nın 1 milyar dolar değerinde Bitcoin almasıyla beraber, kripto paranın değeri 47 bin dolar seviyesini aşarak geçen sürede iki katına çıkmış oldu.

    Elon Musk, Nisan ortasında Twitter’dan yaptığı bir paylaşım ile Bitcoin madenciliğinin yüzde 50’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerçekleşmesi ve bu pozitif eğilimin devam etmesi halinde Tesla’nın Bitcoin işlemlerini yeniden başlatacağını söylemişti. Bitcoin'deki düşüş de bu paylaşım ile beraber başlamıştı.

    Çin'den bankalara kripto yasağı

    Çin'in en büyük 3. bankası olan Agricultural Bank of China'nın yayınladığı bir açıklamayla kripto para işlemleri için kendi hizmetlerinin kullanılmasına yasak getirdiği belirtilmişti. Böylelikle Çin hükümetinden gelen hamlelerden sonra ilk kez bir banka Çin'de ilgili işlemlere yasak getirmişti.

    Madenciler Kaçıyor

    Aralarında Hashcow ve BTC.Top’un da bulunduğu kripto para madencileri, Çin hükümetinin Bitcoin madenciliğiyle ilgili yasaklamaları sonrasında ülkedeki operasyonlarını durdurmuştu.

    Başkan Yardımcısı Liu He’nin başkanı olduğu Devlet Konseyi komitesi yaptığı bir açıklamada finansal riskleri azaltmak için bu kararın alındığını belirtmişti. Konsey böylece ilk defa kripto para madenciliğini hedef almış oldu. Çin’deki işletmeler küresel kripto para madenciliğinin yüzde 70’inden sorumlu.

    Kripto para Borsası Huobi, Çin’deki müşterileri için madencilik ve alış-satış işlemlerini durdurduğunu ve diğer ülkelerdeki operasyonlarına odaklanacağını söylemişti.

    Etiketler:
    Verge kripto para birimi, Kripto para madenciliği, kripto para cüzdanı, Kripto para, Elon Musk, Bitcoin
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