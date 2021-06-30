Bakan Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi açıklaması: Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluşu ve 'Merkez Bankası'na müdahale' eleştirilerilerine dair açıklama yaptı.
Bakan Elvan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir" ifadelerini kullandı.
Elvan, hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahalenin söz konusu olmadığını belirtti.
Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) June 30, 2021
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin
geliştirilmesidir.
Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir.
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