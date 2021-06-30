Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalardan euro cinsinden borçlanmak için bankaları yetkilendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, euro cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank’a yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı çerçevesinde yeni bir tahvil ihracı için adım attı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre euro cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank’a yetki verildi.

Hazine son dolar cinsi sukuk ihracıyla birlikte yılbaşından bu yana uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6 milyar dolar tutarında finansman sağladı.

2021 yılının tamamında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlanması öngörülüyordu.