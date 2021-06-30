Dış borç stoku yılın ilk çeyreğinde 448.4 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stoğunun, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla 448.4 milyar dolar; net dış borç stoğunun ise 262.1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart 2021 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Dünya'nın haberine göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 448.4 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 61.5 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 262.1 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14.8 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 42.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19.4 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 2 trilyon 166,1 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 40,4 olarak hesaplandı.