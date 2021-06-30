Bakan Elvan: Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yüksek enflasyonun en önemli ve öncelikli konularından olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken firmalara yönelik kredilerin yeniden yapılandırılma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Enflasyonla ilgili de konuşan Elvan, "Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, firmalara yönelik kredi yapılandırılmalarına ilişkin "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz" dedi.

Elvan, "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum" şeklinde konuştu.