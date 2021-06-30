DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: İşten çıkarma yasağı istisnaları kaldırılarak devam etmeli

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada salgının bitmediğine dikkat çekerek "İşten çıkarma yasağı istisnaları kaldırılarak devam etmeli, ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli. İş ve gelir kaybına uğrayan tüm işçilere asgari ücretten az olmamak üzere gelir desteği sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1 Temmuz 2021’de başlayacak ‘normalleşme’ sürecine ilişkin Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yayımladı.

Sosyal önlemlerin normalleşmeyle birlikte sosyal desteklerin sona ereceğinin altını çizen Çerkezoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hükümet 1 Temmuz 2021 tarihinden başlayarak salgınla ilgili neredeyse tüm önlemleri yürürlükten kaldırma kararı aldı. Salgın sürerken, aşılama henüz yeterli düzeye ulaşmamış ve virüsün yeni varyantları dünyada tehlike saçmaya başlamışken sadece turizmi ve ekonomiyi gözeterek normalleşme süreci başlatılıyor. Bunun yanında salgının işsizlik ve yoksulluk gibi toplumsal tahribatlarına karşı zaten oldukça yetersiz olan sosyal önlemler de 1 Temmuz’dan itibaren sona erecek."

'Hükümet salgınla mücadelenin hem sağlık hem de sosyal boyutunda başarısız oldu'

Hükümetin salgının ekonomik ve sağlık boyutunda başarısız olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, "Salgında devlet, ne Anayasa’nın sosyal devlet ilkesini uyguladı ne de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun gereği olan salgın nedeniyle geçim zorluğuna düşen vatandaşının geçimini temin etti. Gerçek ortadadır; hükümet salgınla mücadelenin hem sağlık hem de sosyal boyutunda başarısız olmuştur" açıklamasını yaptı.

'İşçilere gelir desteği verilmeli'

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, "Salgın bitmemiştir" diyerek, salgının sosyal boyutu ile ilgili olarak alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: