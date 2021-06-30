Doğalgaza yüzde 12 zam

Doğalgazda konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20 zam geldi. Elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde de yüzde 20 artışa gidildi. BOTAŞ'ın yayımladığı tarifeye göre, doğalgaz fiyatı ocak ayından bu yana yedinci defa artmış oldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 civarında artış yapılmıştı.