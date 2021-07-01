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    ÖTV'de düzenleme beklentisi: Otomotiv sektörü değişiklik talep ediyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202107011044862020-otvde-duzenleme-beklentisi-otomotiv-sektoru-degisiklik-talep-ediyor/

    Otomobil fiyatlarının giderek yükselmesi gözleri ÖTV matrahı düzenlemesine çevirdi. Sektör temsilcileri ve özellikle yerli üreticiler konuyla ilgili bakanlığın kapısını çaldı. Sektör temsilcileri kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyor.

    Koronavirüs sürecinin başlangıcından bu yana birçok farklı etken otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşulmasına neden oluyor.

    Haziran’ın son aylarındaki rahatlama ve Temmuz ayının gelişi ile birlikte talep yeniden yükselirken, dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı. Yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı.

    ÖTV oranlarının değişmesinin ardından ikinci el oto fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören bir vatandaş, 2 aydır araç baktığını belirterek, Fiyatlar yüksek, başımız döndü dedi.
    © İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKIN
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    Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberine göre, bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı ve matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.

    Haberde görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatların artmaya devam ettiğini belirtti. Berkel, "Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

    Haberde ayrıca bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisine yer verildi. 

    Matrah değişimi ne anlama geliyor?

    Halihazırda otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. Buna göre 1.600 cc motor hacmini geçmeyen matrahı ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak döviz kurları nedeniyle matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan otomobil sayısı bir hayli azaldı. Orta sınıftaki birçok otomobil dahi yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Aynı modelde otomatik vites seçeneği için 80 bin TL fark oluştu. Bu sebeple sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV’lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL’den yukarı çekilmesini istiyor. Bu dilimde üst limitin 140-145 bin TL’ye çıkartılmasını talep ediyorlar.

    Etiketler:
    Araba, Vergi, Türkiye, matrah, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Otomobil
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