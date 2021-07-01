Kuyum, mobilya ve elektronikte taksit sayısı düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitti.

Buna göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 3 aya indirildi.

Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya düşürülürken, TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.

Taşıtta kredi vadesine düzenleme

Taşıt alımında da kredi vadesi yeniden düzenlendi. Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi. 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi.

Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı otuz altı aydan yirmi dört aya indirildi.

Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirası'nın üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı yirmi dört aydan on iki aya çekildi.