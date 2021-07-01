200 milyon TL cirolu demir çelik fabrikasının iflasına karar verildi: Kardeş kavgası iflas ettirdi

İki kardeş arasında baş gösteren anlaşmazlık İstanbul'da kurulu demir çelik tesisinin sonunu getirdi. Mahkeme, 100 milyon liraya kurulabilen fabrikanın iflasına karar verdi. Fabrikadaki mallar 3.1 milyon TL’ye icradan satışa çıkarıldı. İflas masası ise fabrikanın içinin boşaltıldığı görüşünde.

Aile üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık çoğu zaman, şirketlere ölümcül darbe vurabiliyor. Son örnek, alanında Türkiye’nin en önemli tesislerinden biri olan, 200 milyon TL cirolu DÇT Demir Çelik Tel San. AŞ.’de yaşandı.

Temeli yarım asır öncesinde, Eminönü Perşembe pazarında küçük bir atölyede atılan fabrika zaman içinde önemli bir büyüme ivmesi elde etti. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’daki birçok müşterisine mal tedarik eden fabrikanın yok oluşuna ise Mustafa-Adnan Demirci kardeşler arasındaki kavga yol açtı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre silah seslerinin dahi yükseldiği fabrika, anlaşmazlık üzerine günden güne eridi. Şirketin yüzde 51 hissesini elinde bulunduran Mustafa Demirci, DÇT Demir Çelik’in iflasını talep etti.

Dava dilekçesine göre Mustafa Demirci, yüzde 51 hissesine sahip olduğu şirketin iflasını istedi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, Demirci, şirketten 100 bin lira alacağını olduğunu öne sürdü.

Parça parça satılacak

Mahkeme, aylar içinde içi boşaltılan ve yönetimine üç inşaat işçisinin getirildiği şirketin iflasına karar verdi. Kurulum maliyeti 100 milyon lirayı bulan fabrikanın tasfiye işlemleri için dosya İstanbul 3. İflas Müdürlüğü’ne gönderildi. Varlıklara ilişkin hazırlanan kıymet takdiri raporuna göre, tüm malların değeri 3.1 milyon TL olarak tespit edildi.

Tespit edilen mallar icra yolu ile satılıp, büyük bölümü kamuya ait olan borçlar ödenmeye çalışılacak. Şirketin tasfiyesi ile görevli iflas idaresinin, hileli iflas iddiası ile yönetimde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kardeşler davalık

DÇT Demir Çelik’in sahibi Mustafa-Adnan Demirci kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlık birçok davaya da konu oldu. Kardeşler arasında açılmış onlarca hukuk ve ceza davası bulunuyor. Adnan Demirci, ağabeyi Mustafa Demirci hakkında, fabrika içinde kendisini silahla öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. Ağabey Demirci hakkında açılan ceza davasına ilişkin yargılama sürüyor. Öte yandan, iki kardeş arasındaki kavga devam ederken şirketin yönetimine ilişkin ise ilginç gelişmeler oldu.

Şirketin yüzde 51 hissesine sahip olan Mustafa Demirci, 30 Aralık 2020’da tüm hissesini Erdinç Çiçek isimli bir kişiye devretti. Çiçek ise hissesini, 15 Ocak 2021’de Ahmet Başar’a devretti. Ulaşılan belgelere göre Çiçek ve Başar’a ait herhangi bir varlığın bulunmadığı, anılan kişilerin günlük işlerde çalıştığı belirlendi. Öte yandan, şirketin yönetimine getirilen Ferzende Önsever’in inşaat işçisi, Hasan Tahsin Kurt ile Samet Can Çetin’in ise işsiz olduğu öğrenildi.