Kanal İstanbul için hatıra para basıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul Hatıra Parası'nı satışa sundu.
3 bin adet basılan gümüş paralar, 300 TL ve kutulu 350 TL ücretle satın alınabiliyor.
Kanal İstanbul Hatıra Parası'nın satış sayfasındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Tarihin seyrini değiştiren, medeniyetleri kuran, çağları açan bütün büyük adımlar bir hayalle başladı. Bizler de ülkemizin milli bağımsızlığı, ekonomisi ve istikbali için bir hayal kurduk.
- Milletimize armağan ettiğimiz tüm projelerimiz de bu büyük hayalin bir parçası. Bir hayal şehir olan İstanbul'a yapılan tüm yatırımlar aynı zamanda dünyaya da hizmet ediyor.
- Yüzyılın en büyük projelerinden olan, egemenliğimizin nişanelerinden biri olarak adlandırdığımız Kanal İstanbul'da Ya Allah, Bismillah diyerek ilk adımı attık. Darphanemiz tarafından basılan Kanal İstanbul özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz.
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