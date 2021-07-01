Rusya'dan doğalgaz tedariğinde Türkiye'den yeni rekor

Türkiye, 2021 yılının ilk yarısında Rusya’dan 14.64 milyar metreküp doğalgaz satın alarak, 2017’de ulaşılan 14.436 milyar metreküplük rekorunu tazeledi.

Rus doğalgaz devi Gazprom'un verilerine göre Türkiye, yılın ilk yarısında Rusya’dan 14.64 milyar metreküp doğalgaz alarak yeni bir rekor kırdı.

Ekim 2020'de Rus gazının ithalatında İtalya’yı geçen ve Almanya’dan sonra ikinci sıraya yerleşen Türkiye, o zamandan beri yerini koruyor.

Gazprom, bu ay Türkiye’ye 2.46 milyar metreküp gaz sevkiyatı yaptı. Bununla birlikte Türk Akım doğalgaz boru hattının (günlük sevkiyat kapasitesi 42 milyon metreküp) faaliyetinin 22-28 Haziran döneminde bakım çalışmaları için durdurulduğu da belirtildi.

Türkiye, 2014’te yılın ilk altı ayında 14.436 milyar metreküp gaz satın alarak rekor kırmıştı.